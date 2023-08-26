Последнее обновление: 26.08.2023 18:22

Индия ввела ограничения на экспорт риса ради продовольственной безопасности

Индия приняла решение ввести дополнительные ограничения на поставки риса с целью попытаться обеспечить свою продовольственную безопасность, сообщает Bloomberg.

Этот шаг Индии, возможно, еще серьезнее сократит мировые поставки зерна. Ранее власти Индии ввели 20% экспортную пошлину на рис и ограничили около 80% его поставок за рубеж.

Официальной причиной установленных ограничений называется обеспечение продовольственной безопасности Индии.

"Благодаря этому шагу внутренние цены упадут, и это поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию", - уверен президент Ассоциации экспортеров риса Кришна Рао.

Индийские власти добавили, что экспортерам, имевшим соглашения до введения нового правила, по-прежнему будет разрешено отгружать зерно.



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