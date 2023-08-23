Последнее обновление: 23.08.2023 20:05

В ЕАЭС разработали новый транзитный классификатор

Коллегия Евразийской экономической комиссии 22 августа утвердила Классификатор случаев непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин.

Как сообщает ЕЭК, он разработан таможенным блоком комиссии и органами стран ЕАЭС для выполнения положений Порядка заполнения транзитной декларации. Вступит в силу 1 октября 2023 года.

Документ позволит автоматизировать обработку сведений об исполнении обязанности по уплате налогов, таможенных пошлин, специальных пошлин, антидемпинговых пошлин и компенсационных пошлин.

Классификатор будет включен в решение комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов».



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование