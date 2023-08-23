Оман запустил хаб майнинга криптовалют стоимостью $350 млн

Власти Омана запустили второй за последние десять месяцев центр по добыче криптовалют. Об этом пишет Oman Daily Observer.
Комплекс построен в рамках инициативы по ускорению цифровизации экономики Омана, которая сильно зависит от экспорта нефти.
Центр базируется в Салала — особой экономической зоне с низкими корпоративными налогами.
Управлением займется фирма Exahertz в сотрудничестве с Moonwalk Systems со штаб-квартирой в Дубае.
Строительство центра обошлось в 135 млн OMR (~$350 млн). Добычу будут вести новейшие майнеры от Bitmain. К октябрю планируется увеличить парк до 15 000 устройств.
Еще один центр добычи стоимостью 150 млн OMR (окло $389 млн) открыли в ноябре 2022 года.
В феврале 2023 года финансовый регулятор Омана заявил о планах по созданию нормативно-правовой базы для индустрии цифровых активов.
Осенью 2022 года специалисты Chainalysis назвали регион Ближнего Востока и Северной Африки самым динамичным крипторынком.