Узбекистан с начала года нарастил экспорт золота до $5,63 млрд

За январь-июль 2023 года Узбекистан реализовал на внешнем рынке золота общей стоимостью $5,63 млрд, что в 2,1 раза больше аналогичного периода 2022 года ($2,97 млрд), сообщает Агентство статистики.

За отчетный период этого года доля золота в общем объеме экспорта составила 37,7%.

За семь месяцев внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $35 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $6,6 млрд, или на 23,3%.

Объем экспорта составил $14,95 млрд (рост 31%), импорта – $20,02 млрд (+18,1%). Отрицательное внешнеторговое сальдо Узбекистана превысило $5 млрд.

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР ($6,89 млрд), Россией ($5,27 млрд), Казахстаном ($2,49 млрд), Турцией ($1,86 млрд) и Республикой Корея ($1,27 млрд).