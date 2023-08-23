В Крыму на мысе Тарханкут прогремели мощные взрывы

На мысе Тарханкут в оккупированном Крыму утром 23 августа раздались взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По предварительной информации, могут быть повреждены российские военные объекты.

Между тем ГУР сообщило, что "23 августа в 10:00 около поселка Оленевка на мысе Тарханкут раздался взрыв, в результате которого была полностью уничтожена установка С-400 "Триумф" с ракетами, а также личный состав оккупантов".

В ГУР отметили, что учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении РФ, это болезненный удар по их системе ПВО, который повлияет на дальнейшие события на полуострове.