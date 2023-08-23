В августе деловая активность в еврозоне упала хуже ожиданий рынка

В августе сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны опустился до минимальных с ноября 2020 года 47 пунктов с 48,6 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global.

Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,6 пункта, сообщает Trading Economics.

PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока поднялся в августе до 43,7 с трехлетнего минимума в 42,7 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг еврозоны уменьшился до 48,3 пункта с июльских 50,9 пункта, впервые с конца 2022 года опустившись ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от падения.

При этом снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности стало в этом месяце вторым по масштабу за последние 11 лет, уступив только показателю периода первоначальных коронавирусных ограничений, а производство услуг сократилось впервые с декабря 2022 года.

Сводный PMI Германии в августе снизился до минимума с мая 2020 года - 44,7 пункта против 48,5 пункта в июле. В сфере услуг Германии показатель упал до 47,3 пункта с 52,3 пункта, тогда как в обрабатывающей промышленности индикатор поднялся до 39,1 пункта с 38,8 пункта месяцем ранее.

Августовское значение сводного PMI Франции составило 46,6 пункта, не изменившись по сравнению с июлем. Индекс деловой активности в сфере услуг опустился до 46,7 с 47,1 пункта, в обрабатывающей промышленности - повысился до 46,4 с 45,1 пункта.

Между тем сводный индекс менеджеров закупок в Великобритании в текущем месяце снизился до минимальных с января 2021 года 47,9 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Показатель в секторе услуг опустился ниже 50 пунктов впервые с января и достиг 48,7 пункта против 51,5 пункта в июле, в обрабатывающей промышленности - оказался на самом низком уровне с 2020 года, составив 42,5 пункта против 45,3 пункта месяцем ранее и оставшись ниже 50 пунктов тринадцатый месяц подряд.