Последнее обновление: 21.08.2023 15:37

Domino's Pizza запускает процедуру банкротства российского бизнеса

Компания DP Eurasia N.V. - оператор бренда Domino's Pizza в России – не смогла продать свой российский бизнес и инициировала его банкротство. Об этом идет речь в сообщении компании, пишут медиа.

"В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания DPRussia вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к пресечению попыток продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России", - заявили в компании.

В DP Eurasia N.V. добавили, что заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование