Во Франции на фоне жары отключили ядерный реактор мощностью 1,3 ГВт

Французская энергетическая компания EDF заявила, что в понедельник отключила свой ядерный реактор Golfech 2 мощностью 1,3 гигаватт, расположенный вблизи южного города Тулуза, по экологическим соображениям, поскольку страна переживает период чрезмерно жаркой погоды. Об этом сообщает Reuters.

Температура воды на двух других станциях вдоль реки Рона на юго-востоке страны до 24 августа будет превышать правительственные рекомендации по охлаждению ядерных реакторов.

Ранее EDF объявила о производственных предупреждениях на АЭС Bugey.

Отдельно министр здравоохранения Франции Орельен Руссо заявил в понедельник, что существует риск того, что в некоторых департаментах на юге Франции может быть объявлен "красный уровень опасности" из-за экстремальной жары, которая ожидается со вторника и далее.

В понедельник Метеослужба Франции объявила оранжевый уровень опасности для половины территории страны, заявив, что в большинстве пострадавших департаментов температура будет достигать от 35 до 38 градусов по Цельсию, тогда как на юго-западе и в долине Роны ожидаются пики в 40 градусов по Цельсию и выше.