ГТК Беларуси усилит смены на погранпереходах с Литвой и Латвией

Таможенный комитет Беларуси обещает усилить смены своих сотрудников на границе с Латвией и Литвой после решения последней закрыть два погранперехода на границе с РБ.

«Прогнозируется, что транспортные потоки из закрытых пунктов пропуска переориентируются на белорусско-литовские "Каменный Лог" и "Котловка", белорусско-латвийский "Урбаны"... Белорусской таможней, в свою очередь, будут предприняты все возможные меры по минимизации вредных последствий от принятых литовских решений, в том числе по созданию условий для пересечения границы и усилению таможенных смен в этих трех пунктах пропуска", - говорится в сообщении пресс-службы ГТК.