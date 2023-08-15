Саудовская Аравия и ОАЭ скупают тысячи чипов Nvidia для развития ИИ

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты скупают тысячи высокопроизводительных чипов американской Nvidia Corp., необходимых для создания программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Financial Times, передает Интерфакс.

Эр-Рияд через Научно-технологический университет имени короля Абдаллы (King Abdullah University of Science and Technology, KAUST) приобрел не менее 3 тысяч графических процессоров Nvidia H100, отмечает газета со ссылкой на источники.

Глава Nvidia Дженсен Хуан называл H100, чья стоимость достигает $40 тысяч, первым в мире компьютерным чипом, разработанным для создающего контент ИИ - технологии, используемой среди прочего в популярном чат-боте ChatGPT компании OpenAI.

Эмираты также заказали тысячи чипов Nvidia, а в государственном Институте технологических инноваций (Technology Innovation Institute) в Абу-Даби уже разработана большая языковая модель Falcon. Такие модели используются для формирования связного текста, изображений и программного кода.

"ОАЭ решили, что хотят (...) иметь собственные вычислительные мощности и кадры, контролировать их, иметь собственные платформы и не зависеть от китайцев или американцев, - приводит FT слова осведомленного источника. - Что важно, у них есть для этого капитал и энергоресурсы, и они также привлекают лучших мировых специалистов".

Nvidia поставит в 2023 году около 550 тысяч новейших чипов H100, преимущественно американским технологическим компаниям, сообщает газета со ссылкой на источники, близкие к компании и производящей для нее продукцию Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

KAUST получит в этом году 3 тысячи таких чипов общей стоимостью порядка $120 млн, приводит FT данные источников, близких к ИИ-лабораториям университета.

По оценкам, OpenAI для обучения продвинутой модели GPT-3 потребовалось немногим более месяца и 1024 менее современных чипа Nvidia A100.

Саудовский университет уже располагает не менее чем 200 процессорами A100, указывает FT со ссылкой на близкие к учреждению источники.