В РФ могут ввести утильсбор на телеком-оборудование

Утилизационный сбор на телекоммуникационное оборудование (ТКО) могут ввести в РФ, он может стать одним из источников финансирования мер поддержки отечественного ТКО.

Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года, опубликованном во вторник, сообщает Интерфакс.

Среди предлагаемых в проекте мер поддержки - софинансирование расходов отечественных производителей на разработку оборудования; предоставление льготных кредитов отечественным производителям оборудования для формирования складских запасов компонентов для производства.

Кроме того, предлагается предоставление операторам связи льготных кредитов для приобретения отечественного оборудования в рамках заключенных долгосрочных контрактов.

Еще одна инициатива предусматривает компенсацию для операторов связи части превышения стоимости поставляемого отечественного оборудования над стоимостью зарубежных аналогов.

Проект допускает использование зарубежного оборудования вне зависимости от санкций в целях поддержания функционирования инфраструктуры и высокого качества и доступности предоставляемых услуг связи. В частности, предлагается установить, что переход на использование в сетях связи только российского оборудования возможен в случаях, когда на рынке РФ представлена отечественная конкурентоспособная продукция, способная заменить оборудование зарубежного производства без ухудшения качества предоставляемых услуг связи.