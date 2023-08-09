Япония выразила протест из-за приостановки налогового договора

Японское правительство выразило России протест в связи с решением приостановить действие некоторых положений налоговых договоров с некоторыми государствами, в числе которых США, Япония, страны ЕС.

Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

"Мы сожалеем, что Россия решила в одностороннем порядке приостановить действие некоторых положений японо-российского налогового договора. Сегодня мы заявили российской стороне протест по дипломатическим каналам и потребовали отмены этого решения", - сказал секретарь.

По словам Мацуно, такие меры могут оказать негативное влияние на бизнес. "Мы считаем, что приостановление Россией действия некоторых положений японо-российского налогового договора окажет определенное влияние на деловую активность. Мы продолжим сбор информации о положении японских компаний и примем соответствующие меры, внимательно изучив решение российской стороны", - добавил генсек кабмина.