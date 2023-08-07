Беларусь объяснила запрет на экспорт курятины II играми стран СНГ

Ограничения на экспорт мяса птицы из Беларуси, введенные с 1 августа этого года, связаны с необходимостью насыщения внутреннего рынка в период проведения II игр стран СНГ.

Об этом сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров руководителя службы Сергея Данкверта с замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иваном Смильгинем, передает Интерфакс.

Как сообщает Россельхознадзор, у российской стороны была обеспокоенность информацией участников внешнеэкономической деятельности, что причиной ограничения могло стать ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц на территории республики.

В ходе переговоров Смильгинь опроверг эти сведения, подчеркнув, что ограничения связаны исключительно с необходимостью насыщения внутреннего рынка, говорится в сообщении.