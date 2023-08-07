Хунта в Нигере объявила о закрытии воздушного пространства страны

Путчисты в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны до дальнейшего уведомления, передает телеканал France24.

"Столкнувшись с угрозой интервенции, которая становится все более очевидной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто для всех самолетов до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении нигерских военных.

Мятежники предупредили, что любая попытка нарушить воздушное пространство встретит "энергичный и немедленный ответ".

В то же время МИД Франции сообщил, что Париж приостанавливает помощь Буркина-Фасо, поддержавшей мятежников в Нигере.

"Франция приостанавливает до дальнейшего уведомления все свои действия по оказанию помощи в целях развития и бюджетной поддержки в Буркина-Фасо", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов. Более того, их власти предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере, передает Интерфакс.

В воскресенье, когда истек ультиматум Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), пригрозившего Нигеру военным вмешательством, на стадионе Ниамея собрались тысячи приверженцев мятежников.