Последнее обновление: 02.08.2023 11:15

Нигер открыл границы с соседними странами

Сухопутные и воздушные границы Нигера с пятью соседними странами вновь открыты, передает France24 со ссылкой на представителя нигерийских военных.

"Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня", - сказал он в эфире национального телевидению Нигера.

France24 отмечает, что заявление было сделано "через несколько часов после вылета первого французского эвакуационного рейса".

Во вторник в генштабе Франции заявили, что не планируют возвращать из Нигера 1,5 тыс. французских военнослужащих. Отмечалось, что операция по эвакуации касается только гражданских лиц.

Париж уже направил в столицу Нигера Ниамей три самолета для вывоза соотечественников и граждан других европейских стран. Границы Нигера были закрыты с 27 июля.

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