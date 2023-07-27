В Нигерии произошел военный переворот

Военные в Нигере объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохамеда Базума.

Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки. По телевидению выступил генерал-полковник Амаду Абдурахман в окружении еще девяти военнослужащих в форме, передает BBC.

«Мы, силы обороны и безопасности, решили положить конец тому режиму, что вы знаете. — сказал в телеобращении генерал. — Это последовало за продолжающимся ухудшением ситуации в сфере безопасности и неудовлетворительным управлением в экономической и социальной сфере».

По его словам, главы министерств продолжат выполнять свои повседневные обязанности.

«Всех внешних партнеров просят не вмешиваться, — продолжил генерал. — Морские и воздушные границы закрываются до тех пор, пока обстановка не стабилизируется».