Последнее обновление: 04.08.2023 13:09

Беларусь подпишет соглашение с ОАЭ о торговле услугами и инвестициях

Совмин Беларуси одобрил проект Соглашения между правительствами РБ и Объединенных Арабских Эмиратов о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций.

«Одобрить позицию Республики Беларусь на переговорах по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в качестве основы для проведения переговоров», - говорится в постановлении Совмина №509 от 2 августа 2023 года

Проведение переговоров по проекту соглашения поручено министерству экономики.



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