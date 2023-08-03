Доллар и юань активно растут на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 3 августа 2023 года белорусский рубль активно снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 3,23 копейки, или на 1,06%, до 3,0900 рубля при текущем объёме $0,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 1,38 копейки, или на 0,42%, до 3,2950 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 30,1 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 3,36 копейки, или на 0,79%, до 4,2879 рубля за 10 юаней при текущем объёме 1 млн. юаней.