Китай собирается ограничить использование смартфонов детьми

Китайский интернет-регулятор в среду обнародовал правила, которые предусматривают сокращение времени, которое несовершеннолетние могут проводить со своими смартфонами, передает Bloomberg.

Правила, опубликованные Управлением киберпространства Китая, являются одними из самых жестких ограничений на использование интернета в мире, на фоне того, как растут опасения относительно онлайн-зависимости, отмечает издание.

В частности, несовершеннолетним будет запрещен доступ в интернет с мобильных устройств с 22:00 до 6:00, говорится в проекте правил, опубликованном агентством на его сайте. Другие ограничения включают не более 2 часов использования мобильных устройств для детей в возрасте от 16 до 18 лет.

Пекин ранее ввел ограничения на онлайн-игры для детей и объявил незаконным коммерческое внеклассное обучение. Эти меры, как считается, направлены как на уменьшение финансового бремени, так и на поощрение здорового образа жизни. В какой-то момент в 2021 году СМИ, поддерживаемые государством, назвали игры "духовным опиумом".

WeChat от Tencent и похожий на TikTok Douyin от ByteDance являются одними из самых популярных интернет-сервисов, активно используемых в Китае, привлекая непропорционально большое количество несовершеннолетних. CAC не указал никаких названий, но отметил, что платформы будут нести ответственность за обеспечение соответствия требованиям CAC, которые включают продвижение колыбельных для детей до 3 лет и образовательных новостей и развлекательного контента для детей до 12 лет.

Регулятор заявил, что поставщики платформ будут нести ответственность за правоприменение, хотя и не указал штрафы за нарушения.