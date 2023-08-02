Последнее обновление: 02.08.2023 11:15

Казахстан денонсировал соглашение с Беларусью о конвертируемости курсов нацвалют

Казахстан решил денонсировать соглашение с Беларусью о взаимной конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют.

«Денонсировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь, Национальным Банком Республики Беларусь о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и белорусского рубля, совершенное в Минске 17 января 1996 года», - говорится в постановлении правительства Казахстана от 26 июля 2023 года.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование