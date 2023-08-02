Последнее обновление: 02.08.2023 11:15

Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+

Категории: США Рейтинг

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+, прогноз был изменен с негативного на стабильный.

Понижение рейтинга произошло впервые с 1994 года. Оно связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в течение трех лет, высокой долговой нагрузки, которая продолжает расти, и с ослаблением управления за последние два года, что проявилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и решениях по этому поводу, принятых «в последнюю минуту».

Кроме того, к причинам снижения рейтинга США Fitch относит рост дефицита госбюджета страны, увеличение госдолга, повышение ставки ФРС и угрозу рецессии.

Рейтинговое агентство Moody's по-прежнему оценивает США на уровне AAA. Агентство S&P снизило рейтинг США до уровня AA+ еще в 2011 году.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование