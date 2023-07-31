Италия хочет выйти из китайского Шелкового пути

Италия намерена выйти из китайской инициативы "Один пояс, один путь" (BRI), заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.

По словам итальянского чиновника, "вопрос заключается в том, как выйти (из BRI) без ущерба для отношений" с Пекином.

"Потому что это правда, что Китай является конкурентом, но он также является и партнером", – убежден Крозетто.

По мнению министра обороны Италии, "выбор присоединиться к Шелковому пути Китая был импровизированным и нечестивым актом, сделанным (бывшим) правительством Джузеппе Конте, который привел к двойному негативному результату".

"Мы экспортировали много апельсинов в Китай и утроили экспорт в Италию за три года", – добавил Крозетто.

В 2019 году Италия стала первой страной G7, которая присоединилась к глобальной инфраструктурной программе Китая "Один пояс, один путь" к удивлению союзников на Западе.