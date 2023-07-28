Rheinmetall планирует ремонтировать танки Leopard в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники. Об этом в интервью изданию Spiegel заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер.

По его словам, компания "уже готовит украинцев в Германии для этой работы", добавив, начать работу ремонтного центра планируется после летних каникул.

Отмечается, что ремонтный центр в Украине позволит сократить расстояние, на которое приходится транспортировать танки Leopard и другую военную технику.

Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем мажоритарный пакет акций. С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.

Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs. В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.