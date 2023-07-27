Volkswagen официально раскрыл стоимость сделки по продаже российского бизнеса

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group продал свой российский бизнес, ООО "Фольксваген Групп Рус" и подконтрольные ему компании, российской "Арт-Финанс" за 125 миллионов евро. Об этом говорится в отчетности компании за первое полугодие 2023 года.

Ранее сумму сделки стороны не раскрывали.

Volkswagen Group объявил, что завершил продажу своих долей в российском бизнесе местному инвестору - "Арт-Финанс", которую поддерживает российский дилер "Авилон", в мае.

К "Арт-Финанс", кроме ООО "Фольксваген Груп Рус", перешли компании ООО "Фольксваген Компоненты и Сервис", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование".

О том, что стоимость продажи не превысит 125 млн евро, ранее писал российский "Интерфакс".