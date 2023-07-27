В Армении работу с российским "Юнистримом" прекратили уже 8 банков

В Армении число банков, прекративших работу с российской платежной системой "Юнистрим", банк-оператор которой подпал под санкции США, выросло до 8. Теперь о прекращении операций с ней сообщили ID банк, Америабанк, Армбизнесбанк.

Ранее соответствующие уведомления разослали армянские Армэкономбанк, Ардшинбанк, Конверс банк, Эвокабанк и Инекобанк, предложив своим клиентам воспользоваться альтернативными системами денежных переводов.

Всего в Армении действуют 18 коммерческих банков.

В Центральном банке Армении "Интерфаксу" ранее сообщили, что ЦБ не планирует ограничивать работу местных банков с российской платежной системой "Юнистрим", считая, что они должны самостоятельно регулировать свои риски.

"Центральный банк Армении не имеет права вмешиваться в деятельность подконтрольных ему структур (банковского сектора), за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В связи со списком особо обозначенных лиц управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США ЦБ не направлял банкам никаких уведомлений", - заявили в ЦБ Армении, отвечая на вопрос, будет ли регулятор ограничивать работу армянских банков с системой "Юнистрим".

По мнению ЦБ, банки Армении "сами обязаны организовывать свою деятельность и управлять рисками таким образом, чтобы обеспечить непрерывность обслуживания своих клиентов".

Регулятор также отмечает, что в республике действуют альтернативные "Юнистриму" системы платежей, которые можно использовать при переводах из/в Россию.