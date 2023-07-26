Последнее обновление: 26.07.2023 18:05

Еще три грузинских банка запретили переводы через «Юнистрим»

Грузинские «Карту» и Терабанк, а также филиал казахстанского Halyk Bank в Грузии приостановили переводы российской платежной системой «Юнистрим».

«"Юнистрим" на данном этапе у нас приостановлен с понедельника. У "Юнистрима" технические неполадки, поэтому не можем обслуживать», - заявили в «Карту».

В грузинском Прокредитбанке, а также филиалах азербайджанского Паша банка и турецкого Ишбанка заявили, что они и ранее не работали с системой «Юнистрим», сообщает ТАСС.

США 20 июля ввели санкции против Тинькофф Банка, а также банков «Солидарность», «Юнистрим», ПСКБ и Локо-Банка. Организации попали в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). С людьми и организациями, внесенными в него, гражданам и юрлицам США запрещено вести бизнес.



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