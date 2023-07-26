МВФ улучшил оценку роста мировой экономики в 2023 году

Международный валютный фонд несколько улучшил прогноз роста мировой экономики в этом году – с 2,8% до 3%, прогноз по 2024 году остался прежним – 3%. Об этом говорится в июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update).

В Фонде указывают, что по историческим меркам рост остается слабым – среднегодовой показатель в 2000-2019 годах был на уровне 3,8%, передает Интерфакс-Украина.

Повышение процентных ставок центробанками для борьбы с инфляцией продолжает оказывать давление на глобальную экономическую активность.

Одним из факторов риска в МВФ называют инфляцию. Хотя прогноз по глобальной инфляции на текущий год был снижен до 6,8% с 7%, прогноз на 2024 год был пересмотрен в сторону повышения – 5,2% вместо 4,9%, поскольку базовая инфляция, по мнению фонда, будет постепенно снижаться.

В результате рынкам придется приспосабливаться к дальнейшему ужесточению политики центральными банками, что приведет к возобновлению беспорядков в финансовом секторе.

Негативные трансграничные вторичные эффекты также могут дать вероятное замедление возобновления экономического роста в Китае.

При этом в случае, если инфляция будет снижаться быстрее, чем ожидалось, это снизит необходимость проведения жесткой денежно-кредитной политики, а внутренний спрос может снова оказаться более устойчивым, чем ожидалось.

В Фонде прогнозируют, что темпы роста объема мировой торговли снизятся с 5,1% в 2022 году до 2% в 2023 году (ранее ожидался рост на 2,4%), а в 2024 году и повысятся до 3,7% (предыдущая оценка – 3,5%).

Также МВФ изменил оценку снижения средней цены на нефть в 2023 году – 20,7% (до 76,43 долл. за баррель) вместо 24%. В следующем году цены на нефть могут упасть еще на 6,2% до 71,68 долл. за баррель.