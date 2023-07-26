ЮАР инвестирует $4,6 млрд в производство «зеленого» аммиака

ЮАР планирует в 2026 году запустить завод по производству "зеленого" аммиака стоимостью в 4,6 млрд. долларов, сообщает CNN.

Крупнейший в мире завод будет снабжаться электроэнергией от местной солнечной электростанции и водой из расположенного поблизости завода по выпуску поваренной соли. Объем производства должен составить 800-900 тыс. тонн "зеленого" аммиака.

Аммиак, состоящий из азота и водорода, обычно используется в качестве удобрения. Производство аммиака в промышленных масштабах способствовало буму сельского хозяйства и без него на сегодня человечество не смогло бы производить и половины продовольствия в мире.

Аммиак также используется для производства взрывчатых веществ для горнодобывающей промышленности и является ключевым ингредиентом во многих фармацевтических препаратах.

С помощью возобновляемых источников энергии можно производить «зеленый» аммиак, сокращая углеродный след сельскохозяйственного производства и открывая соединение для дальнейшего использования.

Зеленый аммиак можно использовать в качестве топлива, что может помочь декарбонизировать сектор судоходства.

Процесс получения зеленого аммиака требует воды, воздуха и энергии. Электролиз используется для разделения воды на водород и кислород, а блок разделения воздуха извлекает азот из воздуха. Затем водород и азот объединяются для получения аммиака.

В 2018 году на долю судоходства приходилось почти 3% мировых выбросов CO2. По данным Международного энергетического агентства, аммиак должен составлять 45% мирового спроса на энергию для судоходства в 2050 году, чтобы реализовать сценарий чистого нуля.