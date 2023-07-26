Польша приобретет у Швеции самолеты раннего предупреждения

Агентство вооружений Польши во вторник подписало контракт на приобретение шведских самолетов раннего предупреждения Saab 340 AEW, сообщил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

По словам Блащака, приобретение самолетов Saab 340 AEW "усилит восточный фланг НАТО и сделает воздушное пространство Польши более безопасным". Он не уточнил, сколько именно самолетов получит Польша.

Saab 340 AEW&C – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, способный мониторить воздушное пространство в радиусе 450 километров на высоте более 20 тысяч метров.

О приобретении Saab 340 AEW Польша заговорила еще в мае – вскоре после того, как в польском Замостье, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неустановленного военного объекта, который попал туда еще в декабре.