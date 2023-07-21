США ввели санкции против компаний из Кыргызстана, помогающих РФ

Министерство финансов США в четверг объявило о санкциях против нескольких киргизских компаний, с помощью которых Россия обходила введенные западными странами ограничения и получала товары и технологии двойного назначения.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятия, базирующиеся в Кыргызстане, часто экспортируют в Россию электронные компоненты и другие технологии, часть из которых получали и предприятия российского оборонного сектора.

В связи с этим США наложили санкции на зарегистрированную в Кыргызстане компанию RM Design and Development (RMDD), созданную в марте 2022 года, которая является "активным поставщиком товаров двойного назначения в Россию".

RMDD отправила сотни партий товаров, в том числе полупроводниковые приборы, электронные интегральные схемы и конденсаторы, нескольким российским компаниям – их США также добавили в санкционный перечень, говорится в сообщении Минфина США.

Также ограничения введены против киргизских GTME Tekhnologii и Cargoline, созданных в июне и марте 2022 года, которые по той же схеме – через перепродажу российским компаниям – помогали Москве получать товары двойного назначения.