Последнее обновление: 20.07.2023 16:04

Киргизия примет меры, чтобы санкционные товары не пересекали границу

Власти Киргизии примут меры, чтобы санкционные товары не пересекали границу, заявил глава кабмина Акылбек Жапаров, комментируя сообщения о подготовке администрацией США экономических мер против Киргизии.

«Меры будут приниматься в дальнейшем, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции», — сказал Акылбек Жапаров.

Отвечая на вопрос о том, каких последствий стоит ожидать Кыргызстану, Акылбек Жапаров упомянул, что в стране активно работают по устранению подобных рисков через обеспечение прозрачности торговли.

«Ситуация в мире так быстро меняется, тем более когда большие страны что-то хотят. Мы работаем в правильном направлении. Именно для этого я и прошу бизнес — берите электронные счета-фактуры, чтобы вдруг невзначай там что-нибудь другого не оказалось», — сказал он.



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