Доллар незначительно растет на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 июля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,02 копейки или 0,01%, до 3,0338 рубля при объеме торгов $2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,23 копейки или 0,07%, до 3,3238 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 32,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,47 копейки или 0,11% до 4,2151 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,5 млн. юаней.