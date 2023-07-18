Встреча G20 в Индии завершится без совместного заявления из-за раскола по войне в Украине

Двухдневные переговоры между министрами финансов стран G20 завершатся во вторник без совместного заявления из-за разногласий между крупными странами относительно войны в Украине.

Большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на решительном осуждении России и ее войны в Украине. Однако Россия и ее партнер Китай выступали против любого такого шага, пишет Reuters со ссылкой на индийского чиновника.

Кроме того, Индия как хозяйка встречи не смогла подготовить окончательное коммюнике, приемлемое для всех членов, сказал собеседник агентства.

По его словам, некоторые страны настаивали на том, чтобы называть конфликт войной, в то время как Россия называет свою захватническую войну "специальной военной операцией".

Встреча в западном штате Гуджарат является третьей финансовой встречей G20 во время председательства Индии в объединении 20 государств.

Индия не смогла подготовить совместное заявление ни по одному из ключевых направлений, с тех пор как она взяла на себя председательство в G20 в декабре прошлого года.