Доллар растет на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 17 июля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,75 копейки или 0,25%, до 3,0169 рубля при объеме торгов $2,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,34 копейки или 0,1%, до 3,3376 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 10 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,72 копейки или 0,17% до 4,2050 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,8 млн. юаней.