Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро

Французский парламент в четверг одобрил многомиллиардное увеличение военных расходов на следующие 7 лет на фоне вторжения России в Украину.

Проект закона о военном программировании, который предусматривает 413 миллиардов евро расходов на 2024-2030 годы, получил окончательное одобрение Национального собрания, нижней палаты парламента, в среду 244 голосами за против 37.

В четверг он был утвержден Сенатом 313 голосами против 17, сообщает AP.

Новый бюджет более чем на треть превышает предыдущий план военных расходов в 295 миллиардов евро на 2019-2025 годы.

Деньги пойдут на модернизацию ядерного арсенала Франции, увеличение расходов на разведку и разработку более дистанционно управляемого оружия.

Новый военный план предусматривает удвоение количества военных резервистов и усиление киберзащиты, а также увеличение мощностей по производству оружия как в рамках помощи Украине, так и для надлежащего обеспечения французских вооруженных сил.