Последнее обновление: 13.07.2023 11:15

Франция потратит 154 млн евро на б/у одежду ради экологии и рабочих мест

Власти Франции с октября вводят систему скидок, поощряющих людей нести поношенную обувь и одежду в починку вместо того, чтобы выбрасывать старое и покупать новое.

По словам представительницы министерства экологии и устойчивого развития Франции Беранже Куйяр, каждый год на свалках страны оказывается 700 тыс. тонн одежды и обуви, передает BBC.

Чтобы покончить с этой расточительной и вредной для окружающей среды практикой, а заодно поддержать сектор ремонта обуви и одежды и создать новые рабочие места, власти разработали специальную программу поощрений общей стоимостью в 154 млн евро, рассчитанную на пять лет.

Присоединившиеся к этой программе мастерские по ремонту обуви и одежды смогут предлагать клиентам скидки, например, 7 евро за новый каблук или 10-25 евро за новую подкладку для пиджака.



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