Страны G7 подготовили совместные гарантии безопасности для Украины

Страны G7 подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые называют историческими и шагом к завершению текущей фазы войны, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Решение уже подготовлено и почти согласовано. Подписание состоится в среду в Вильнюсе, на полях саммита НАТО.

"Совместная декларация, которую ожидаемо подпишут все члены G7, определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы с целью завершить войну, а также сдержать или отразить любую последующую агрессию", – отметили в пресс-службе.

Подписанты Совместной декларации, кроме того, предоставят долгосрочные двусторонние обязательства по безопасности Украине, целью которых будет "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

После подписания декларации партнеры анонсируют еще больше помощи в сфере безопасности, что будет включать в том числе более объемный и быстрый обмен разведданными и поддержку для борьбы с кибератаками и гибридными угрозами, расширение учебных программ для украинских военных, развитие промышленной базы Украины.

"Нельзя еще раз допустить повторения того, что произошло в Украине, и эта декларация подтверждает нашу готовность позаботиться, что Украина в дальнейшем не останется уязвимой перед новыми варварскими действиями России. Поддержка движения Украины на пути в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и огромной поддержкой стран-членов НАТО станет мощным сигналом для президента Путина и вернет мир в Европу", – отметил премьер Британии Риши Сунак.

На первой встрече Совета Украина-НАТО он планирует приветствовать решение союзников упростить процедуру движения Украины в НАТО и отметить, что Украина очень быстро адаптирует стандарты Альянса, а дальнейшее повышение совместимости и готовность к реформам "уже помогли Украине приближаться к тому моменту, когда она будет готова занять правомерное место в Альянсе".

Одновременно премьер Риши Сунак анонсирует большой новый пакет помощи для Украины: с 70 единицами техники для ведения боя и логистики, среди которых боевые бронированные машины CVRT, тысячами боеприпасов для танков Challenger 2, а также около 65 млн долларов на ремонт уже переданной военной техники.