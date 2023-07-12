Последнее обновление: 12.07.2023 13:07

Китай запустил ракету с метановым двигателем

Китайская ракета с кислородно-метановым двигателем в среду успешно вышла на орбиту, сообщила компания разработчик LandSpace.

Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая в 09:00 по пекинскому времени. Ракета "Чжуцюэ-2" стала первой в истории ракетой с кислородно-метановым двигателем, достигшей орбиты.

14 декабря 2022 года запуск окончился неудачей. Первая ступень отработала штатно, однако неполадки в ходе работы второй ступени привели к аварии.

Ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту до четырех тонн полезной нагрузки.

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