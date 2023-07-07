Украина и Чехия готовят совместное производство стрелкового оружия и боеприпасов

Украина и Чехия намерены организовать совместное производство вооружений и боеприпасов. Об этом сообщил в пятницу министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Работаю с президентом и командой по развитию совместного производства вооружения и боеприпасов. От имени Минстратегпрома подписал с Минобороны Чехии соответствующий меморандум. В фокусе стрелковое оружие, боеприпасы, модернизация бронетехники", – написал Камышин в Telegram.

Меморандум о взаимопонимании между Минстратегпромом и Минобороны Чехии предусматривает поддержку военно-технического сотрудничества и совместных проектов оборонной промышленности.

О конкретных контрактах пока речь не идет. В ближайшее время в Украину должна приехать делегация Чехии в развитие договоренностей, достигнутых между украинской и чешской сторонами.