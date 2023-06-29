Беларусь и Китай могут подписать инвестиционно-услужное соглашение

Беларусь и Китай до конца текущего года могут подписать инвестиционно-услужное соглашение, сообщила пресс-служба Минэкономики Беларуси.

«Сегодня в рамках подготовки к заключительному раунду переговоров по проекту Соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем состоялись очередные межсессионные консультации. Экспертами двух стран обсуждался широкий спектр вопросов: торговля услугами, перемещение физических лиц, осуществление инвестиций. По наиболее острым вопросам найдены приемлемые для сторон развязки. Также удалось достигнуть прогресса в обсуждении взаимных офферов и запросов по доступу на рынок услуг и инвестиций», - говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что стороны намерены завершить переговоры по проекту Соглашения в конце июля 2023 г. и обеспечить прохождение необходимых процедур для подписания Соглашения до конца текущего года.