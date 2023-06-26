В Беларуси с 2024 года хотят ввести обязательную сертификацию гостиниц

Правительство Беларуси вынесло на общественное обсуждение поправки в законодательство, предусматривающие введение обязательной сертификации гостиниц и аналогичных средств размещения.

Организатором общественного обсуждения выступает Минспорт.

В обосновании к проекту ведомство указывает, что на 31 декабря 2022 г. в Беларуси насчитывалось 592 гостиницы и аналогичных средств размещения, из которых 586 работают круглогодично, 6 – сезонно. Сертификат соответствия имеют 54 отеля, т.е. всего 9,1% от общего количества. Из них категория «пять звезд» присвоена 4 гостиницам, «четыре звезды» – 9, «три звезды» – 33, «две звезды» – 8.

Однако на практике некоторые отели и прочие подобные объекты указывают категорию «звездности», не имея сертификата соответствия, что вводит потребителей в заблуждение и провоцирует жалобы на качество оказываемых услуг, пишет НЭГ.

Введение обязательной сертификации, по мнению Минспорта, способно решить эту проблему. С этой целью Правила предлагается дополнить нормой, согласно которой осуществлять гостиничное обслуживание будет разрешено исключительно при наличии сертификата соответствия Национальной системы подтверждения соответствия РБ.

Учитывая количество гостиниц, сертификацию предполагается внедрять поэтапно, разбив ее на несколько лет. Соответствующие дополнения будут внесены в постановление № 849.

Период, начиная с которого отели и прочие объекты размещения должны будут получать сертификат соответствия, зависит от количества мест размещения, которым они располагают:

– при количестве номеров от 71 и выше – с 1 января 2024 г.;

– от 31 до 70 номеров – с 1 января 2025 г.;

– от 11 до 30 номеров – с 1 января 2026 г.;

– объекты, где до 10 номеров, – с 1 января 2027 г.

Такую градацию разработчики проекта поясняют тем, что в первую очередь необходимо провести сертификацию гостиниц, которые принимают туристов, путешествующих в составе групп автобусных туров. Группа обычно насчитывает 45-50 человек.

Кроме того, в Правилах хотят иначе определить договорную базу оказания гостиничных услуг. Если сейчас документ предусматривает предоставление услуг на основании публичного договора или договора, заключаемого в письменной форме, то в предлагаемой редакции п. 6 Правил прописано, что услуги потребителю оказываются на основании:

– договора гостиничного обслуживания, заключаемого в письменной форме, когда потребителю предполагается оказание только данного вида услуг;

– договора оказания туристических услуг при включении гостиничного обслуживания в комплексы туристических услуг.

В случае принятия этих изменений планируется, что они вступят в силу с 1 января 2024 г.