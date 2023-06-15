Беларусь денонсировала соглашение с Украиной об избежании двойного налогообложения

Нижняя палата парламента проголосовала за проект закона о прекращении действия Соглашения между РБ и Украиной об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.

«Республикой Беларусь по дипломатическим каналам получено уведомление украинской стороной о решении Украины прекратить с 20 декабря 2022 года действие Соглашения в связи с «коренным изменением обстоятельств», - сообщает пресс-служба парламента.

«Такие действия нарушают процедуру денонсации путем направления инициатором расторжения договора второй стороне соответствующего уведомления по дипломатическим каналам за шесть месяцев до завершения календарного года и делают невозможным ее применении белорусской стороной. В сложившихся обстоятельствах белорусская сторона вынуждена считать Соглашение прекратившим действие на основании статьи 60 Венской конвенции. Для Республики Беларусь применение Соглашения предлагается прекратить с 1 января 2023 года», - сказано в сообщении.