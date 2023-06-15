Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 1% с ожидавшихся в марте 0,4%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год до 1,1% с 1,2%.

Ожидания Федрезерва в отношении инфляции на текущий год пересмотрены до 3,2% с 3,3%, на следующий - оставлены на уровне 2,5%.

Прогноз безработицы в США на этот год понижен до 4,1% с 4,5%, на 2024 год - до 4,5% с 4,6%.

В 2025 году, согласно прогнозу ФРС, ВВП США увеличится на 1,8% (мартовский прогноз - рост на 1,9%), инфляция составит 2,1% (2,1%), безработица - 4,5% (4,6%), передает Интерфакс.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5-5,25% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.

Согласно медианному прогнозу на 2025 год, ставка составит 3,4% (в марте ожидалось 3,1%).