ЕС поддержал проект резолюции МОТ о санкциях против Беларуси

Делегация Евросоюза в рамках 111-й сессии Международной конференции труда 5 июня поддержала проект резолюции, предусматривающий меры воздействия на Беларусь с целью ее принуждения к выполнению норм конвенций 87 (о свободе ассоциации) и 98 (о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров).

В заявлении от имени государств ЕС выражается «глубокое сожаление» о том, что власти Беларуси не достигли «существенного прогресса» в выполнении рекомендаций Комиссии по расследованию Международной организации труда (МОТ) от 2004 года, которые касаются упомянутых конвенций, сообщают белорусские медиа.

«Более того, мы по-прежнему глубоко обеспокоены резким ухудшением положения в области прав человека (включая трудовые права) в Беларуси после президентских выборов 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Эти опасения еще больше усилились после вовлечения Беларуси в агрессивную войну РФ против Украины», — отмечено в документе.

ЕС встревожен тем, что в Беларуси практически не осталось «места для безопасного существования независимого профсоюзного движения». Властям Беларуси следует «отказаться от политики уничтожения независимого профсоюзного движения и подавления свободного голоса трудящихся, а также без промедления взаимодействовать с МОТ с целью полного выполнения <…> рекомендаций».

Евросоюз также встревожен приговорами лидерам и активистам независимых профсоюзов «за участие в мирных собраниях или осуществление гражданских свобод в соответствии с законной профсоюзной деятельностью».

«Мы настоятельно призываем власти Беларуси содействовать визиту [представителей] МОТ для выяснения условий ареста, содержания и состояния задержанных профсоюзных активистов в соответствии с запросом Административного совета осенью 2022 года. Мы повторяем просьбу Комитета экспертов и Комитета по свободе ассоциаций отменить несколько положений Уголовного кодекса, чтобы привести их в соответствие с обязательствами в области свободы ассоциаций», — подчеркивается в документе.

К заявлению присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Украина и Черногория.

В проекте резолюции предлагается регулярно обсуждать белорусский вопрос, пока не будет доказано, что режим Лукашенко выполнил свои обязательства в рамках упомянутых конвенций.

Правительствам, представителям работодателей и работников стран — членов МОТ предлагается пересмотреть отношения с властями Беларуси. Им также следует «обеспечить соблюдение принципа невыдворения» с учетом того, что «в Беларуси правозащитники и профсоюзы подвергаются риску преследования».

Генеральному директору МОТ предлагается сообщить международным организациям о невыполнении белорусскими властями рекомендаций Комиссии по расследованию, призвать их пересмотреть, а при необходимости прекратить сотрудничество с официальным Минском.

Ему также следует взаимодействовать со спецдокладчиками ООН, чтобы добиться от Беларуси выполнения рекомендации о беспристрастности и независимости судебной власти, а также обратиться в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и «другие соответствующие агентства и организации» с просьбой поддержать активистов независимых профсоюзов и членов их семей.

В проекте резолюции содержится «настоятельный призыв» к властям Беларуси срочно принять миссию МОТ по изучению того, как выполняются рекомендации. Эксперты миссии также должны будут посетить представителей независимых профсоюзов, находящихся в неволе.