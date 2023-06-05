Минсельхозпрод вывел Беларусь в пятерку экспортеров молочной продукции

Министерство сельского хозяйства Беларуси утверждает, что страна входит в ТОП-5 экспортеров молочной продукции.

Ведомство не называет составителей рейтинга, но указывает, что Беларусь занимает 3-е место по экспорту масла и молочной сыворотки сухой, 4-е место - по экспорту сыра, 5-е место - по экспорту сухого обезжиренного молока.

«Уровень самообеспечения молокопродуктами в стране 263,3%, что свидетельствует о возможности осуществления экспортных поставок без ущерба для продовольственной независимости страны», - также сказано в сообщении Минсельхозпрода.

Данные о качестве производимой продукции, включая процент содержания животных жиров, пальмового масла и прочих заменителей, ведомство не сообщает.