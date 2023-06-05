Власти Сенегала приостановили доступ к мобильному интернету на фоне протестов оппозиции

В воскресенье правительство Сенегала временно приостановило доступ к мобильному интернету на фоне смертельных столкновений между полицией и сторонниками лидера оппозиции Усмана Сонко, сообщает AP News.

Министерство связи, телекоммуникаций и цифровой экономики причиной ограничения назвало распространение “подстрекательских сообщений в контексте общественных беспорядков в определенных местностях”.

Заявление сделали на фоне столкновений, которые продолжаются уже несколько дней по всей западноафриканской стране между сторонниками Сонко и полицией. Официальное количество погибших неизвестно. Правительство говорит, что 15 человек, в том числе двое сотрудников сил безопасности, были убиты, тогда как оппозиция говорит, что 19 человек погибли.