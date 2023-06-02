Пентагон заключил контракт на поставку Украине терминалов Starlink

Министерство обороны США заключило контракт с компанией SpaceX на приобретение для Украины терминалов спутниковой связи Starlink и услуг для их использования украинскими военными.

В заявлении Пентагона отмечается, что спутниковая связь является "жизненно важным элементом в общей сети связи Украины, и Министерство заключило контракт со Starlink на предоставление услуг такого типа", сообщает Bloomberg.

"Однако из соображений оперативной безопасности и из-за критического характера этих систем мы не располагаем дополнительной информацией о конкретных возможностях, контрактах или партнерах, которые мы могли бы предоставить на данный момент", – говорится в заявлении Пентагона.

Оборонное ведомство США подчеркнуло, что продолжает работать с рядом глобальных партнеров, чтобы "обеспечить Украину устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями, в которых она нуждается".

Как отмечает Bloomberg, терминалы Starlink, вероятно, будут приобретены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая предусматривает обеспечение долгосрочных потребностей Киева в сфере безопасности.