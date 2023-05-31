Последнее обновление: 31.05.2023 21:26

IT-компании с начала года сократили во всем мире более 200 тысяч сотрудников

С начала 2023 года в мире 718 технологических компаний сократили 200,04 тысячи человек, такие данные опубликовал портал Layoffs.fyi.

При этом число уволенных увеличилось более чем в восемь раз с середины января.

В том числе на прошлой неделе Alibaba Group Holding заявила о сокращении штата "облачного" подразделения на 7%, а Meta Platforms Inc. начала третий в этом году раунд увольнений, передает Интерфакс.

Собранная статистика говорит, что число сокращений в техсекторе по итогам 2023 года значительно превысит показатель за 2022 года. В прошлом году 1024 IT-компаний уволили 154,34 тысячи сотрудников, сообщал Layoffs.fyi.

В число техкомпаний, объявивших об увольнениях в этом году, входят американские Amazon.com Inc., Electronic Arts, Roku Inc., Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc., Zoom Video Communications, eBay, Dell Technologies, PayPal Holdings, International Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а также германская SAP и шведская Spotify Technology.

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