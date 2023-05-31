Власти Минска выявили более 6 тыс. случаев «незаконного благоустройства»

Власти Минска в рамках инвентаризации земли в Минске в 2022 году выявили более 6 тыс. случаев незаконного благоустройства, сообщила зампред комитета землеустройства Мингорисполкома Анна Дубкова.

«… выявлены нарушения, как земельного законодательства, так и правил благоустройства в городе. Некоторые граждане, не получив разрешения городских властей благоустроили землю общего пользования, прилегающую к их земельным участкам. Например, заасфальтировали подъезды, уложили плитку, посадили декоративные растения, разбили клумбы. Фактически, это считается нарушением правил благоустройства… Их (нарушений – ред.) выявлено более 6 тыс.», - сообщила Дубкова, которую цитируют госсми.

«С одной стороны, работу, проведенную гражданами самостоятельно, можно считать положительным моментом: городу не нужно тратить бюджетные деньги на благоустройство территории, строительство подъездных путей к участкам граждан. Поэтому такие действия не будут наказываться штрафными санкциями. Однако с другой стороны, за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность», - пояснила чиновник.

Ответственность согласно ст. 22.10 КоАП РБ влечет наложение штрафа в размере до 25 базовых величин на физическое лицо, на индивидуального предпринимателя – от 10 до 50 базовых величин, на юридическое лицо – от 20 до 100 БВ.

Вместе с тем Дубкова отметила, что факты незаконного благоустройства «могут быть узаконены районными администрациями столицы без санкций и уплаты штрафов гражданами и юридическими лицами, путем принятия соответствующих решений».

«Возможно, это закрепление территории, либо разрешение благоустройства на прилегающей территории», – пояснила она Дубкова.