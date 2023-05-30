Рост швейцарской экономики в первом квартале составил 0,3%

Экономика Швейцарии в первом квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - на 0,1%, по данным Trading Economics.

В четвертом квартале 2022 года объем ВВП страны не изменился.

Потребительские расходы в январе-марте выросли на 0,6% (после увеличения на 0,2% в предыдущие три месяца), инвестиции бизнеса в оборудование и программное обеспечение - на 2,6% (0,6%).

Между тем госрасходы не изменились после снижения на 0,1% в четвертом квартале, инвестиции в строительство - уменьшились на 0,1% после падения на 0,5%.

Экспорт повысился на 4%, импорт - на 5,4%.

Рост швейцарской экономики в первом квартале составил 0,6% относительно аналогичного периода прошлого года, что совпало с консенсус-прогнозом. В октябре-декабре данный показатель увеличился на 0,7%.